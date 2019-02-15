رياضة | الكشف عن دوافع برشلونة لتجديد عقد فالفيردي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الدوافع التي قامت بتريك مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، لتجديد عقد المدير الفني للفريق، إرنيستو فالفيردي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن هناك دوافع عديدة جعلت البارسا يسرّع من عملية تجديد عقد فالفيردي، أبرزها نتائج الفريق، فالبارسا حالياً هو متصدر الليجا، وأيضاً تأهل كمتصدر لمجموعته في دوري الأبطال. وكان قد إفتتح الموسم بالفوز بلقب السوبر، عدا عن ذلك الفوز بثنائية الليجا والكأس الموسم الماضي.

أيضاً فالفيردي تربطه علاقة مميزة مع اللاعبين في غرف الملابس، وخاصة الأوزان الثقيلة في الفريق، بسبب هدوئه وتعامله الإيجابي مع ما يحدث معهم. دعم اللاعبين كان عاملاً رئيسياً في عملية تجديد عقد المدير الفني للبارسا.

النادي عمل على أن تكون عملية تحديد عقد فالفيردي في هذا التوقيت المعقد من الموسم، بهذه الطريقة لن يتم الحديث عن إستمرارية المدرب من عدمها بالرغم من عدم تحقيق الفريق للنتائج المطلوبة في المباريات المقبلة.

فالفيردي هو مدرب نادي، ودائماً ما كان متقبلاً للحوار وللقرارت التي تتخذها الإدارة الرياضية للفريق، مثل عملية بيع باولينهو أو عدم التعاقد مع ظهير أيسر. لكن من جانب أخر دائماً ما كان يتم تلبية طلباته، ورأينا ذلك بالتعاقد مع موريّو وبواتينج.