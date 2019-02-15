رياضة | تشافي يتوقع نهائي دوري أبطال أوروبا (نهائي القرن)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي يتوقع نهائي دوري أبطال أوروبا (نهائي القرن) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بعض التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تدرس حاليًا اللقطة التي قام بها الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإسباني وانتهت بفوز الفريق الملكي 3-1.

وأوضح بيان الاتحاد الإسباني، أن بيل الذي أحرز الهدف الثالث لريال مدريد قام بحركة "استفزازية"ـ بذراعه قد ينظر إليها البعض على أنها "إشارة بذيئة أو مهينة".

وأضاف اتحاد الليجا أنه منذ فبراير 2018، فإن أي احتفال عدائي يمكن أن يسبب توتراً بين الجمهور أو يفسد الروح الرياضية سيحال إلى لجنة المسابقات.

Advertisements

ووفقاً للوائح الاتحاد الإسباني، إذا رأت اللجنة أن تصرف بيل تسبب في رد فعل عدائي من الجمهور فإن اللاعب سيخضع لعقوبة إيقاف ما بين أربع مباريات إلى 12 مباراة.

وإذا قررت اللجنة أن تصرفه لم يتسبب في رد فعل عدائي، لكن اللاعب تعمد استفزاز الجمهور فسيتم إيقاف بيل من مباراة واحدة إلى ثلاث مباريات.

وتشير بعض التقارير بأن عقوبة بيل لن تخرج عن العقوبة التي ذكرت من قبل (4-12 مباراة).