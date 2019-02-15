رياضة | مارتن لاسارتي يطمئن على وليد أزارو قبل مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يطمئن على وليد أزارو قبل مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق اليوم الجمعة والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة على الاطمئنان على أزارو، ومعرفة أخر ما وصل إليه في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز في شهر يناير الماضي.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن لاسارتي قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي عقب انتهاء مران اليوم.