رياضة | معركة كبري بين ريال مدريد ورابطة الليجا بسبب عقوبة "بيل" المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معركة كبري بين ريال مدريد ورابطة الليجا بسبب عقوبة "بيل" المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الجمعة، أن حلقة جديدة من الصراع بين نادي ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بدأت، بعد أن تقدمت الرابطة بشكوى ضد نجم النادي "الملكي"، غاريث بيل، للجنة المسابقات على خلفية قيام اللاعب بإشارة غير أخلاقية لجماهير أتلتيكو مدريد خلال لقاء الفريقين الأحد الماضي.

يذكر أن شكوى رابطة الدوري الإسباني جاءت بعد 5 أيام من انتهاء المباراة التي فاز بها ريال مدريد 3-1، مما أثار شكوك النادي المدريدي تجاه نوايا خافيير تيباس، حيث أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها تيباس عن مناهضته لريال مدريد بشكل واضح.

وتعد مشكلة بيل حلقة جديدة من الصراع بين رابطة "الليغا" وريال مدريد بعد الخلافات التي نشبت بين الطرفين بسبب قانون الرياضة الجديد في إسبانيا، وبسبب تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، التي تعرضت لهجوم وانتقادات لاذعة من قبل نادي العاصمة الإسبانية.

واشتعل الجدل بين ريال مدريد ورابطة "الليغا" في 6 فبراير (شباط) الماضي، عقب هزيمة "الملكي" 0-2 على ملعبه أمام ريال سوسيداد.

وادعى ريال مدريد في تلك المباراة بأن لاعبه البرازيلي فينيسيوس كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، ولكن حكم اللقاء رفض احتسابها بعد لجؤه لتقنية "فار"، مما أثار غضب قيادات ريال مدريد وانتقاداتهم ضد هذه التقنية الجديدة.

وعقب تلك المباراة بأيام قليلة، اعترف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بأن فلورينتيو بيريز، رئيس ريال مدريد، اتصل به تليفونيا للإعراب عن امتعاضه من طريقة تطبيق تقنية "فار" في الدوري الإسباني.