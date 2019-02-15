رياضة | سولاري يضطر لإراحة نجمه الهداف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يضطر لإراحة نجمه الهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، منح نجمه الهداف كريم بنزيما قسط من الراحة، حيث أنه من المرجح أن تكون الراحة في نهاية هذا الأسبوع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أثبت سانتياجو سولاري الكثير في هذه المباريات الثلاث الأخيرة ضد أياكس وأتليتكو ​​مدريد وبرشلونة، ففاز على اثنين من الثلاثة وتعادل أمام الكاتالونيين، خاصة مع كل من هؤلاء الذين خرجوا من استاد سانتياجو برنابيو.

وعلى الرغم من الشائعات، لم يكن هناك أي تناوب في الأسبوع الأكثر اختبارًا لهذا الموسم حتى الآن ، ومن المرجح أن فاران سيستفيد من المباريات ضد جيرونا وليفانتي، وهو أول لاعب يستفيد من بعض الراحة سيكون كريم بنزيما الذي لعب من الدقيقة الثامنة ضد اياكس مع عدم الراحة من التدخل في قدمه.

ولم تكن إصابة بنزيما خطيرة، لكن انتهى به الأمر إلى التبديل لذا سيضطر سولاري إلى اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله ضد جيرونا يوم الأحد وقد لعب بنزيما في 18 مباراة من أصل 19 مباراة وجمع دقائق لعب اكثر من اى لاعب هذا الموسم سولارى يري انه لا غنى عنه في المواعيد الكبرى.