رياضة | الحرب تشتعل.. بعد السيتي يوفنتوس يفتح خزائته لضم صفقة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب تشتعل.. بعد السيتي يوفنتوس يفتح خزائته لضم صفقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير إعلامية في إيطاليا أن نادي يوفنتوس الإيطالي ينافس نظيره الإسباني برشلونة على الفوز بخدمات اللاعب الهولندي الصاعد ماتايس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام.

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية اليوم الجمعة، أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيشي صاحب الفضل الأول في انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف "السيدة العجوز"، سافر إلى هولندا خلال اليومين للتفاوض بشأن ضم دي ليخت.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن باراتيشي حضر أول أمس الأربعاء، مباراة أياكس أمستردام الهولندي أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي تألق فيها دي ليخت بشكل كبير.

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وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي ليوفنتوس اجتمع بعد اللقاء مع أعضاء من مجلس إدارة أياكس للتفاوض بشأن ضم المدافع الهولندي الواعد (19 عاماً).

يشار إلى أن دي ليخت قام بزيارة إلى مقر نادي يوفنتوس في الصيف الماضي، إذ يعد هذا النادي هو أحد الوجهات التي يفضلها اللاعب بعد الرحيل عن الدوري الهولندي، بجانب برشلونة الذي انتقل إليه أخيراً زميله في أياكس، فرينكي دي يونغ.

يذكر أن مانشستر سيتي أيضًا يسعي لضم دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.