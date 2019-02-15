رياضة | يانوفيسكي يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة النجوم في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يانوفيسكي يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة النجوم في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيدومير يانوفيسكي قائمة الإسماعيلي لمواجهة النجوم، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الرابعة مساء يوم غد السبت، على ستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري المصري.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة النجوم على النحو التالي:

حراسة المرمى .. محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب.

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خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدي الجمل – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

خط الوسط .. عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم.

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد