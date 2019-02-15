رياضة | حلمي طولان يكشف أسباب صعوبة مواجهة الهلال في كأس زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلمي طولان يكشف أسباب صعوبة مواجهة الهلال في كأس زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد الاسكندري، إن فريقه سيواجه فريق كبير وعالي المستوى، مشيرا إلى أنه يعد بطل اسيا والمملكة العربية السعودية.

وقال طولان خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة :"نادي الهلال يمتلك لاعبين مميزين على مستوى المحليين والاجانب، والمباراة اراها في غاية الصعوبة، ولكنني اثق في امكانيات لاعبي فريقي وروحهم العالية".

Advertisements

وأضاف : "‏الاعداد النفسي جزء مهم في العملية التدريبية، ويعد عامل كبير في قدرة الفريق على التركيز والالتزام داخل الملعب، والجانب المعنوي مرتفع جدا لدينا خصوصا بعد انتصارنا في المباراة الماضية بالدوري المصري".

وواصل : "‏اي فريق يبحث عن الانتصار في اي لقاء، ولكن المنافس ايضا قوي ومتكامل ويلعب على ارضه وبين جماهيره، واملي كبير في لاعبي فريقي بتحقيق نتيجة جيدة في الرياض".

وتابع : "‏جماهير ‎الهلال لها تاثير كبير، وسنجهز لاعبينا لهذا الامر وعدم التأثر بالحضور الجماهيري، وأخشى من قوة الهلال الهجومية والحلول الفردية".