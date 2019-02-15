رياضة | اجتماع مرتقب بين إدارة الزمالك وجروس.. وأيمن حفني كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع مرتقب بين إدارة الزمالك وجروس.. وأيمن حفني كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع مسئولو الزمالك اليوم الجمعة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض عقب مران اليوم، من أجل التعرف على أسباب النتائج السلبية التي يحققها الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الفارس الأبيض وقع في فخ التعادل أمام نصر حسين داي الجزائري بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، وذلك بعد أن تلقى هزيمة قاسية في الجولة الأولى من جورماهيا الكيني بنتيجة 4/2 في المباراة التي أقيمت بينهما هناك في نيروبي.

وتعرض المدرب السويسري لانتقادات حادة عقب مواجهة بطل الجزائر، من قبل مسئولي النادي الأبيض وجماهيره، خاصة في ظل اعتماده على بعض اللاعبين وتجاهل البعض الآخر.

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ومن المقرر أن تشهد الجلسة استفسار مسئولي النادي من المدرب عن سبب عدم مشاركة بعض اللاعبين بشكل أساسي على رأسهم أيمن حفني، خاصة في المباراة الأخيرة أمام نصر حسين داي في ظل تألقه في المباراة التي سبقتها في الدوري أمام النجوم، واحرزاه لهدف المباراة الوحيدة بعد نزوله كبديلاً.

ويستعد الزمالك لملاقاة الفريق البترولي في الجولة 22 لمسابقة الدوري العام، يوم الأحد المقبل على ستاد بتروسبورت.