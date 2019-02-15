رياضة | تدريبات ريال مدريد تشهد غياب فاران وتدرب إيسكو منفردًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات ريال مدريد تشهد غياب فاران وتدرب إيسكو منفردًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تدريبات فريق ريال مدريد الإسباني الجماعية، بقاء المدافع رافائيل فاران بعيدًا، في حين تدرب فرانشيسكو ايسكو بمفرده قبل مواجهه جيرونا.

وعاد ريال مدريد إلى التدريبات صباح يوم الجمعة إستعدادًا لجيرونا المباراة الأخيرة قبل الاستمتاع بسبعة أيام دون اللعب حتى مباراتهم يوم الأحد 24 فبراير ضد ليفانتي.

وخضع اللاعبين لجلسة مكثفة تضمنت اللعب بالكرة بعد بدء اليوم وتدريبات الضغط على الحارس بلاعبين في حين شاركوا أيضا في سباقات السرعة والتسديد على المرمى قبل أن يلعبوا مباراة مصغرة.

واستمر الثلاثي لوكا زيدان وإيسكو وماركوس يورينتي في عمليات الاستعادة والتأهيل، بينما رافائيل فاران لم يتدرب على الملعب بسبب الإنفلونزا.