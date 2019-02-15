رياضة | إسماعيل يوسف وأمير مرتضى يحضران مران الزمالك.. ويطالبان اللاعبين بالفوز على إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسماعيل يوسف وأمير مرتضى يحضران مران الزمالك.. ويطالبان اللاعبين بالفوز على إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مران القلعة البيضاء، اليوم الجمعة، من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين.

كما تواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، وحرص تيجانا على التواجد لمعرفة أي متطلبات للجهاز الفني واللاعبين للمرحلة المقبلة.

ووجه إسماعيل يوسف رسالة للاعبي الزمالك، مؤكدا لهم ثقته في قدرتهم على تخطي هذا الدور من الكونفيدرالية، وأنهم قادرون على الفوز في المباريات المقبلة، مطالبا إياهم بضرورة التركيز وعدم الالتفات لأي شيء سوى الملعب ، كما طالبهم بالتركيز والفوز بلقاء انبي.

كما عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام بملعب النادي، وذلك بحضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

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وتحدث جروس مع لاعبي الزمالك في بعض الأمور الفنية التي حدثت في لقاء نصر حسين داي بالكونفيدرالية، مطالبًا إياهم بضرورة العودة للطريق الصحيح والتركيز فيما هو قادم من منافسات محلية وكذلك إفريقية.

كما طالب أمير مرتضى اللاعبين بغلق صفحة الكونفيدرالية الإفريقية والتركيز في لقاء إنبي القادم بالدوري الممتاز.

بينما وجه إسماعيل يوسف رسالة للاعبي الزمالك، مؤكدا لهم ثقته في قدرتهم على تخطي هذا الدور من الكونفيدرالية، وأنهم قادرون على الفوز في المباريات المقبله، مطالبا إياهم بضرورة التركيز وعدم الالتفات لأي شيء سوى الملعب ، كما طالبهم بالتركيز والفوز بلقاء انبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إنبي فى الدوري الممتاز مساء الأحد المقبل.