رياضة | سولاري يسعى للدخول ضمن قائمة العظماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يسعى للدخول ضمن قائمة العظماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان الأرجنتيني سانتياجو سولاري، يسعى لدخول القائمة التي تضم زين الدين زيدان، دييجو سيميوني، بيب جوارديولا وفيسنتي ديل بوسكي، مع ريال مدريد، حيث نجح العديد من المدربين في أول فرصة تدريبية لهم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد كانت هناك شكوك عندما تولى سولاري القيادة في ريال مدريد في نوفمبر الماضي بعد إقالة لوبيتيجي وعدم خبرته على مستوى النخبة، وكان ذلك بمثابة مشكلة محتملة بالنسبة له عند التعامل مع غرفة الملابس.

ألقينا نظرة على حالات أخرى من المدربين الذين ازدهروا دون خبرة سابقة في المستوى الأعلى أحد أبرز الأمثلة هو لويس أراجونيس الذي ذهب مباشرة من الملعب إلى مقاعد البدلاء وفاز بما يسمى حاليًأ مونديال الأندية في 1974 كان قد لعب ست مباريات كلاعب في هذا الموسم.

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ولكنه اتخذ قرارًا بخلافة خوان كارلوس لورنزو على مقاعد البدلاء وهناك عدد من الأمثلة على قصص النجاح عند المدربين ميجيل مونوز قد انتقل من كاستيا إلى الفريق الأول، حيث أمضى 16 سنة كمدرب. ورفع الكأس الأوروبي الخامس وكأس انتركونتيننتال وكأس أوروبية أخرى وتسع في الدوري وكأسين.

وهناك حالة أخرى هي فيسنتي دل بوسكي، رغم أنه لم يفز مع الفريق الأول حتى فترة ولايته الثالثة (بين عامي 1999 و 2003 ) لكنه ذهب للفوز بلقبين، واحد سوبر كوبا ، ودوري الابطال، وكأس السوبر الأوروبي واحد.

زيدان كان هو التالي خلفا لرافائيل بينيتيز بعد عام ونصف مع الكاستيا. سجله مذهل، حيث فاز بثلاث بطولات الأبطال ، وليجا، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأسين أوروبيين عظميين، وسوبر كوبر.

خليفته ، بعد فترة وجيزة للوبيتيجي ، هو سولاري الذي فاز بالفعل بكأس العالم للأندية جوارديولا تولى قيادة فريق برشلونة الأول في 2008/2009 من دون خبرة بعد تدريب فريق B ، ونقلهم إلى Segunda B لم يبدأ الأمر بسهولة بالنسبة له ، وتخلص من الوزن الثقيل مثل ديكو ورونالدينيو.