رياضة | هدّاف ريال مدريد يغيب عن مواجهة جيرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدّاف ريال مدريد يغيب عن مواجهة جيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت ماركا أن المدرب الأرجنتيني دفع بمارسيلو بدلاً من سيرجيو ريغيلون في المباراة الأولى أمام برشلونة وأشرك ماركوس يورانتي أمام أتلتيكو مدريد على حساب كارلوس كاسميرو، واعتمد على غاريث بيل بدلاً من لوكاس فازكيز أمام أياكس أمستردام.
وأشارت الصحيفة إلى أن سولاري قرر إراحة بعض لاعبي ريال مدريد خلال الجولتين القادمتين في "الليغا" أمام جيرونا وليفانتي.
ويأتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على رأس هؤلاء اللاعبين الذين قرر سولاري إراحتهم خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بعد أن تعرض لإصابة في الدقيقة الثامنة من مباراة أياكس أمستردام.
ورغم أن الإصابة التي تعرض لها بنزيما ليست خطيرة، اضطر سولاري إلى تغييره في الشوط الثاني ودفع بماريانو دياز بدلاً منه.
ولعب بنزيما ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد في 18 من أصل أخر 19 مباراة خاضها الفريق، ويعد ثاني أكثر اللاعبين في النادي الملكي مشاركة في اللقاءات.
ويتطلع سولاري من وراء إراحة بنزيما إلى منح اللاعب فرصة لالتقاط الأنفاس قبل المواجهتين الحاسمتين أمام برشلونة، في إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا، وأياكس أمستردام في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.