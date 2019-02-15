انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة يجدد عقد فالفيردي حتى 2020 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 05:25 مساءً - جدد نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عقد مدربه إرنيستو فالفيردي إلى غاية عام 2020، وفق ما أعلن النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الإلكتروني.

وقال النادي الإسباني: "وصل برشلونة ومدرب فريقه الأول إلى اتفاق لتمديد العقد بين الطرفين لموسم إضافي (2019-2020)، مع الخيار (التمديد) لموسم ثان (2020-2021)".

ومنذ قدومه إلى برشلونة من أتلتيكو بلباو في مايو 2017 بدلاً من لويس إنريكي، نجح فالفيردي بقيادة الفريق إلى لقبي الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي، قبل أن يضيف إليها كأس السوبر مطلع الموسم.

وقاد فالفيردي برشلونة في 96 مباراة رسمية فاز في 65 منها (43 في الدوري و11 في الكأس و10 في دوري الأبطال وواحدة في كأس السوبر)، وتعادل 22 مرة، مع 9 خسارات فقط.