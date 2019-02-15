شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..نادي النصر يحتج على حكم مباراة الشارقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أشارت تقارير صحفية إماراتية إلى تقدم إدارة نادي النصر الإماراتي باحتجاج رسمي للجنة الانضباط؛ لاعتراضهم على القرارات التى اتخذها حكم مباراة الفريق أمام نادي الشارقة.

وشهد الشوط الأول طرد طارق أحمد من النصر بعد تدخل قوي على سيف راشد في الدقيقة 43، كما ألغى الحكم هدفًا سجله إيغور كورونادو لاعب الشارقة بعد الاستعانة بتقنية الفار.

واعترضت إدارة النصر عقب الخسارة جاء على الأخطاء التحكيمية التي تسببت في تغير النتيجة على حد قولهم.

وخسر النصر المباراة أمام الشارقة متصدر بطولة كأس الخليج العربي، مساء أمس الخميس، بنتيجة هدف مقابل لا شي.

وأحرز ريان مينديز هدف الفوز فى شباك النصر من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة عرضية من سيف راشد الذي توغل ببراعة على الجهة اليمنى، ليساهم في تربع فريقه على صدارة ترتيب دوري الخليج العربي.

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يمكنك متابعة أيضا..الاتحاد العربي يسند مباراة الاتحاد والهلال لحكم جزائري

أسند الاتحاد العربي لكرة القدم، مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي، للحكم الجزائري مصطفى غربال، ببطولة كأس زايد.

ويعاون الحكم الجزائري الجزائري الثنائي مقران قوراري وأكرم زرهوني، ولحلو بن براهم حكمًا إضافيًا، بالإضافة إلى التونسي صادق السلمي، والتونسي هيثم قراط حكمًا رابعًا.

ويستضيف الاتحاد فريق الهلال في مباراة الإياب بدور الربع نهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 25 فبراير الجاري بالأسكندرية.

والجدير بالذكر أن الاتحاد وصل إلى دور الربع نهائي، بعد تخطيه فريقي الترجي التونسي والزمالك المصري.