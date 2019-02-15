فوز مدافع توتنهام بجائزة "لاعب الأسبوع" فى دوري أبطال أوروبا

تم اختيار مدافع توتنهام الإنجليزى يان فيرتونخن، بجائزة لاعب الأسبوع، بعد مباريات الثلاثاء والأربعاء من ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.
وتفوق يان فيرتونخن، مدافع توتنهام فى سباق الحصول على جائزة "لاعب الأسبوع" فى دورى أبطال أوروبا على نيكولو زانيولو لاعب وسط روما الإيطالى، وماركو فيراتى لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسى، وكورتوا حارس ريال مدريد الإسبانى.
وسجل يان فيرتونخين نفسه بطلاً فوق العادة فى مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند الألمانى التى أقيمت بملعب "ويمبلي" فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا والتى انتهت بفوز "السبيرز" بنتيجة 3 – 0.
وتمكن مدافع توتنهام مكن من التسجيل والصناعة فى نفس المباراة لثانى مرة فى تاريخه مع الفريق اللندنى، وكانت الأولى أمام سوانزى سيتى فى 2013 بالدورى الإنجليزى
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