تقارير:يوفنتوس يزاحم برشلونة في الحصول على خدمات النجم الهولندي دي ليخت

أشارت بعض التقارير الايطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي ينافس نظيره الإسباني برشلونة على الفوز بخدمات اللاعب الهولندي الصاعد ماتايس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام.

واوضحت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية الجمعة أن فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس صاحب الفضل الأول في انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف السيدة العجوز، سافر إلى هولندا خلال اليومين للتفاوض بشأن ضم دي ليخت.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن باراتيشي حضر الأربعاء مباراة أياكس أمستردام الهولندي أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي تألق فيها دي ليخت بشكل كبير.

وأضافت الصحيفة أن المدير الرياضي ليوفنتوس اجتمع بعد اللقاء مع أعضاء من مجلس إدارة أياكس للتفاوض بشأن ضم المدافع الهولندي الواعد/19 عاما/.

يشار إلى أن دي ليخت قام بزيارة إلى مقر نادي يوفنتوس في الصيف الماضي، حيث يعد هذا النادي هو أحد الوجهات التي يفضلها اللاعب بعد الرحيل عن الدوري الهولندي، بجانب برشلونة الذي انتقل إليه مؤخرا زميله في أياكس، فرينكي دي يونج.