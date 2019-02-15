أبرز العناوين التي جاءت في صدر الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

إهانة أرسنال

سقط فريق أرسنال مهزوماً بهدف نظيف أمام فريق باتي بوريسوف في ذهاب دور الـ32 في بطولة الدوري الأوروبي.

أرسنال ضمن المرشحين للفوز بالبطولة لكنه تعرض للإهانة بالخسارة أمام فريق غير مرشح في لقاء أهدر خلاله كل فرص التسجيل.

ذا صن

تشيلسي يستهدف هداف الدوري الألماني

يسعى نادي تشيلسي لتعزيز خطوطه الهجومية بالتعاقد مع اللاعب لوكا يوفيتش مهاجم فريق اينتراخت فرانكفورت متصدر قائمة هدافي البوندزليجا.

يوفيتش سجل 19 هدفاً في 27 مباراة، ويتوقع أن تكلف قيمة انتقاله فريق تشيلسي 40 مليون جنيه إسترليني.

يونايتد وتشيلسي يتنافسان على راكيتيتش

يتنافس ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد على التعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة الإسباني.

وتقدر قيمة اللاعب بـ57 مليون إسترليني وذلك إذا ما قرر النادي الكتالوني السماح له بالرحيل الصيف المقبل.

مترو

مورينيو كان على حق

أكد بيتر شمايكل الحارس الدنماركي المعتزل أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كان على حق في كل القرارات التي اتخذها أثناء إدارته لفريق مانشستر يونايتد قبل الإقالة.

شمايكل استشهد بالصورة التي ظهر عليها اليونايتد أمام باريس سان جيرمان والخسارة في ملعبه بثنائية نظيفة في دوري الأبطال ليؤكد أن مورينيو كان على حق

الصحافة الإسبانية

آس

بيل مهدد بالإيقاف

أصبح جاريث بيل مهدد بالإيقاف لفترة تبدأ من 3 مباريات وتصل إلى 12 مباراة، في حالة ما إذا قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني إرتكابه مخالفة توجيه الإهانات لجماهير أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، عقب تسجيله لهدف في لقاء الديربي.

وسيتعرض جاريث بيل للإيقاف فترة تصل إلى 3 مباريات عن بطولة الدوري على أقل تقدير ما لم تعتبرها لجنة المسابقات إهانة لاستفزاز الجماهير، لكن إذا اعتبرتها اللجنة محاولة لاستفزاز الجماهير سيتعرض للإيقاف من 3 إلى 12 مباراة.

ماركا

رونالدو يستعد لزيارة كامب نو بهوية مختلفة

يستعد البرازيلي رونالدو مهاجم ريال مدريد الأسبق لزيارة كامب نو بهوية جديدة حين يظهر السبت المقبل من المقصورة الرئيسية كرئيس لنادي بلد الوليد.

وظهر رونالدو في كامب نو لاعب داخل الفريق، وذلك عندما تألق بشدة وأحرز 47 هدفًا في موسم واحد قبل أن يرحل إلى إنتر ميلان، ثم ريال مدريد والذي لعب بقميصه على كامب نو ضد برشلونة، لكن الزيارة الجديدة ستكون ببذته الأمريكية من المقصورة الرئيسية وليست داخل البساط الأخضر.

سبورت

ميسي جاهز تمامًا

أعلن ارنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أن ليونيل ميسي قائد الفريق أصبح جاهزًا تمامًا وشارك بشكل جيد في التدريبات.

وقال فالفيردي: "ليو في حالة جيدة للغاية، اليوم تدرب بشكل مثالي وهو في أقوى حالاته من أجل المباريات المقبلة."

الصحافة الإيطالية

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كالتشيو ميركاتو

مستقبل إيكاردي

ذكرت الصحيفة أن مستقبل إيكاردي مع إنتر ميلان بات محفوفًا بالمخاطر وأن اللاعب أصبح في طريقه إلى يوفنتوس.

وأضاف التقرير أن قرار سحب شارة القيادة من اللاعب سيكون له دور حاسم في رحيله عن الفريق.

وشدد التقرير أن إيكاردي في طريقه إلى يوفنتوس وأن إدارة إنتر لديها علم بالأمر.

كوريري ديللو سبورت

تحصين سوسو

ذكرت الصحيفة أن إدارة نادي ميلان تعى لتحصين اللاعب الإسباني سوسو خوفا من رحيله عن صفوف الفريق.

وقام مسؤولو نادي ميلان بحسب الصحيفة، بعرض زيادة عقد اللاعب إلى 4 ملايين يورو في العام الواحد لكن هذا لم يلق قبولاً لدى سوسو ووكيله.

وبات اللاعب الإسباني محط اهتمام عدد من الأندية في أوروبا مثل آرسنال وتوتنهام.

الصحافة الألمانية

بيلد

نوير جاهز لليفربول

بات مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، جاهزًا لمباراة ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان نوير تعرض لإصابة في إصبعه غاب على أثرها عن مباريات فريقه.

وبات نوير جاهزًا لمباراة أوجسبورج المقررة مساء الجمعة، في الدوري الألماني، حيث يبتعد الفريق البافاري بـ5 نقاط خلف دورتموند المتصدر.

كيكر

موقف روبن غامض

أجبرت المشكلات العضلية النجم الهولندي آريين عن الابتعاد عن المشاركة مع فريقه بايرن ميونيخ، منذ نهاية نوفمبر الماضي.

ومازال موقف روبن غير واضح بشأن موعد العودة، حيث يرجع آخر مباراة خاضها مع الفريق بدوري الأبطال أمام بنفيكا والتي انتهت بخماسية مقابل هدف وحيد، وأحرز خلالهم هدفين، ومنذ ذلك الحين بات في عداد المفقودين.

الصحافة الفرنسية

فرانس فوتبول

إقالة نائب رئيس موناكو

أعلن موناكو إقالة فاديم فاسيليف نائب رئيس النادي والمدير العام بسبب تراجع نتائج الفريق.

ونشر موناكو بيانا عبر موقعه الرسمي، يعلن فيه أقالة نائب الرئيس: "حان الوقت للتغيير، لقد تم اتخاذ قرارات مؤثرة وصعبة.. إقالة فاديم فاسيليف من منصبه".

ليكيب

يونايتد يسدد مبلغا باهظا لمورينيو

أصدر نادي مانشستر يونايتد حساباته للربع الأخير من عام 2018، يوم الخميس، حيث خصص بنودًا استثنائية لجوزيه مورينيو المدرب البرتغالي السابق للفريق ومساعديه.

وخصص يونايتد 19.6 مليون جنيه إسترليني (22 مليون يورو) لدفع مكافأة نهاية الخدمة لمورينيو ومساعديه.

وتمت إقالة مورينيو يوم 18 ديسمبر الماضي، بسبب سوء النتائج، فيما كان من المقرر أن يستمر عقده حتى 2020