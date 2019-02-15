شكرا لقرائتكم مدرب الهلال السعودي: الإتحاد السكندرى غامض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف الكرواتى زوران ماميتش المدير الفنى لفريق الهلال السعودى فريق الإتحاد السكندرى بالغامض لانه لا يعرف عنه الكثير من المعلومات حيث انه لا يشارك بالبطولات القاريه الشهيرة مثل أندية الأهلى والزمالك.

وأوضح أن كلامه ليس تقليل من الاتحاد السكندرى ولكن من متابعته للكرة المصرية وظهورها على الساحة القارية والتى تتمثل فى أندية القمة الأهلى والزمالك والان بيراميدز لوجود عدد كبير من النجوم العالميه هناك.

وقال زوران أن الاتحاد السكندرى أقصى اندية عريقة مثل الترجى والزمالك ولابد ان نعمل له ألف حساب تجنبا للمفاجأت التى قد تحدث و سنسعى على انهاء اللقاء من البداية على ارضنا حيث المباراة الأولى حتى لا نترك أى شئ للظروف.

Advertisements

وأضاف شاهدت عدد من مباريات الاتحاد فى البطولة العربية ومباراته الأخيرة فى الدورى لنضع ايدينا على نقاط الضعف والقوة لديه وكيفية التعامل معها .

ويختتم الهلال السعودى استعداته للقاء الهام والمرتقب أمام الاتحاد السكندرى فى لقاء الذهاب بدور الثمانية للبطولة العربية للأندية الأبطال.

والتى ستقام على ملعب جامعة الملك سعود غدا السبت فى السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة .