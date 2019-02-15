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رجب بكار نجم بيراميدز ينضم لقائمة المنتخب أمام النيجر ونيجيريا

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على ضم رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز لمعسكر الفراعنة المقبل فى شهر مارس المقبل.

 

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 22 أو 23 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر، ثم مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس.

 

وحجز بكار مكانه فى قائمة منتخب مصر فى شهر مارس بعد تألقه فى الدورى الفترة الأخيرة مع الثنائى عبدالله السعيد و محمود دونجا ، بينما لم يتحدد موقف محمد مجدي قفشه من الإنضمام لصفوف الفراعنة بعد ابتعاده عن المشاركة الأساسية الفترة الأخيرة مع بيراميدز.

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