شكرا لقرائتكم محمد الجارحى ممثل الأهلي في حفل مئوية الترجي التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقّى محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، دعوة من نادى الترجى التونسي، لحضور مئوية الفريق التونسي، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه عام 1919.

ومن المقرر، أن يغادر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فجر الثلاثاء المقبل، لحضور حفل الإفتتاح، الذي سينظم بأوبرا مدينة الثقافة تحت إشراف رئيس الجمهورية التونسي وبحضور رئيس الحكومة وكبار مسئولي الرياضية من تونس والعالم.

وقدم "الجارحى"، التهانى للفريق التونسي، متمنيا أن تكون كرة القدم التونسية والرياضة بشكل عام علامة من العلامات المضيئة لتونس وطنيا ودوليا على مستوى الأندية التونسية أو المنتخبات الوطنية.

وكان الترجي قد وجه الدعوة إلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لحضور حفل المئوية، لكن "بيبو" اعتذر عن المشاركة في الاحتفالية لظروف خاصة، وسيكون الجارحي ممثلا للقلعة الحمراء فى الاحتفالية.