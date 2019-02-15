شكرا لقرائتكم احتجاج رسمي من الداخلية على حكم مباراة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي الداخلية إرسال احتجاج إلى الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، بشأن حكم مباراة الجونة، والتي حسم نتيجتها التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، والتي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة بالداخلية في تصريحات خاصة، أن الاحتجاج على قرارات الحكم محمود بسيوني الذي أدار اللقاء، بسبب قيامه بإلغاء هدف للداخلية وتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء للفريق، وفقاً لتصريحات الدسوقي .

وكان الداخلية قد أرسل احتجاج سابق على الحكم التونسي يوسف السرايري، والذي ادار مباراة الفريق أمام بيراميدز بالجولة 21 من الدوري العام،والتي انتهت بالخسارة بهدفين نظيفين، وذلك بسبب ركلة الجزاء التي تم احتسابها على الداخلية في الدقائق الأخيرة، بالإضافة إلى طرد إيمانويل إيجيبتور لاعب الفريق .

وعن إيقاف محمد السيد مخلوف لاعب الفريق بسبب قيامه بسلوك غير رياضي تجاه حكم مباراة الداخلية وبيراميدز، أكد عثمان الدسوقي أن الداخلية احتج أيضاً على هذا القرار، مؤكداً أن لاعباً أخر هو من قام بالسلوك الغير رياضي .

ويحتل فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال، المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 22 نقطة، حيث فاز الداخلية في 4 مباريات، وتعادل في 10 أخرى، بينما تلقى الفريق الهزيمة في 8 مباريات .