شكرا لقرائتكم فيرتونخين الأفضل فى دورى أبطال أوروبا هذا الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز يان فيرتونخن، مدافع توتنهام الإنجليزي بجائزة لاعب الأسبوع، بعد مباريات الثلاثاء والأربعاء من ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتفوق يان فيرتونخن، مدافع توتنهام في سباق الحصول على جائزة "لاعب الاسبوع" في دوري ابطال اوروبا على نيكولو زانيولو لاعب وسط روما الإيطالي، وماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي، وكورتوا حارس ريال مدريد الإسباني.



فيرتونخن

وسجل يان فيرتونخين، نفسه بطلاً فوق العادة في مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند الألماني التي أقيمت بملعب "ويمبلي" في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا والتي إنتهت بفوز "السبيرز" بنتيجة 3 – 0.

وتمكن مدافع توتنهام مكن من التسجيل والصناعة في نفس المباراة، لثاني مرة في تاريخه مع الفريق اللندني، وكانت الأولى أمام سوانزي سيتي في 2013 بالدوري الإنجليزي.