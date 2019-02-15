شكرا لقرائتكم ملف رباعي بقيادة الأرجنتين لاستضافة مونديال 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، يوم الخميس، أن بلاده انضمت إلى ملف أميركي جنوبي مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، مع كل من الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي.
وأضاف بينيرا عبر حسابه على "تويتر" أن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ورئيس أورغواي تاباري فاسكويز، ورئيس باراغواي ماريو عبده بينيتيز وافقوا على تقديم إلى ملفهم المشترك مع تشيلي إلى اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول" والاتحاد الدولي "فيفا".
وكان الإعلان عن التقدم بملف مشترك من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي جاء لأول مرة في عام 2017. وقال بينيرا يوم الخميس إنه اقترح مشاركة تشيلي في ذلك الملف منذ بضعة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر ملف رباعي بقيادة الأرجنتين لاستضافة مونديال 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.