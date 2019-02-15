قسنطينة: الكاف تعامل مع قضية الإسماعيلي بطريقة الهواة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل شباب قسنطينة انتقاده لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القاضي بإعادة نادي الإسماعيلي المصري إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما قرر استبعاده في البداية بسبب الأحداث التي شهدتها الدقائق الأخيرة من المباراة التي كانت تجمعه بالنادي الافريقي التونسي.

وقال الفرنسي دنيس لافان، المدير الفني لنادي شباب قسنطينة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، إن الكاف تعامل مع قضية الإسماعيلي بطريقة الهواة، وأن مسؤوليه أظهروا عجزا واضحا في تطبيق لوائحه.

وأوضح لافان أن لاعبي الاسماعيلي ليس لديهم أي دخل فيما حدث، وأن المسؤولية تتحملها الجماهير، مؤكدا في نفس الوقت أن الكاف كان لديه كل الوقت الكافي لمعالجة قضية الإسماعيلي في وقتها.

كما نوه أن إعادة لعب المباراتين أمام الاسماعيلي، سيؤثر على خطط الفريق الذي ينافس أيضا على مسابقتي الدوري والكأس المحليتين.

من جهة أخرى، أكد طارق عرامة، المدير الاداري لنادي شباب قسنطينة أن الاتحاد الأفريقي لم يرحم فريقه، من خلال قرار إعادة الإسماعيلي إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى عرامة استغرابه لمضمون قرار الكاف الأخير الذي تلقاه الفريق، والذي يشير إلى اقامة مواجهة الذهاب يوم 23 فبراير الجاري، والإياب يوم الثاني من مارس المقبل، لكن دون التأكيد على حضور الجمهور في المباراة الأولى.

وتسافر بعثة شباب قسنطينة إلى مصر يوم 19 فبراير الحالي.

وكشف عرامة أن الكاف اكتفى بتبليغ فريقه بأن قرارات أخرى سيتم اتخاذها لاحقا في إشارة إلى عقوبات محتملة على الإسماعيلي.

ورجح عرامة، تأثير مسؤولي الكرة في تونس ومصر، على قرارات الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعكس برأيه قرار إعادة الإسماعيلي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، في حين أن وفاق سطيف الجزائري تعرض للاستبعاد من نفس المنافسة في ظروف مشابهة.

وذكر عرامة أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الجزائر وافقت على طلب الفريق بتأجيل المواجهة المزدوجة أمام مولودية وهران في دور الثمانية، إلى 12 و29 مارس المقبل، بعدما كانت مباراة الذهاب مقررة يوم 19 فبراير الحالي، والإياب يوم 27 من نفس الشهر، بسبب رغبته في الاستعداد الجيد للمباريات التي تنتظره في دوري أبطال أفريقيا.