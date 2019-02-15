مدرب صنداونز: لا أريد مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صنداونز بطل جنوب إفريقيا، إنه لا يُريد مواجهة عدد من الفرق في الدوري المقبل من دوري أبطال إفريقيا، يأتي على رأسها الأهلي.

وأضاف موسيماني من خلال تصريحات لصيحة سيتزن الجنوب إفريقية : "الأيام المقبلة ستحسم من يمر إلى الدور المقبل (في المركز الأول) سواء أكان الوداد أو صنداونز، دعونا ننتظر ونرى."

ويقع صنداونز في المجموعة الأولى من مجموعات دوري الأبطال رفقة الوداد المغربي، ولوبي ستارز وأسيك أدبيدجان.

ويحتل الوداد صدارة هذه المجموعة برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد فريق جنوب إفريقيا.

وأكمل: "التاريخ يقول أن الأهلي سوف يتأهل عن مجموعته في المركز الأول، مازيمبي سيتأهل أيضا."

وأردف: "لا أريد مواجهة مازيمبي، الأهلي أو أورلاندو أو الترجي."

وكان النادي الأهلي قد تعثر في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي أمام سيمبا بطل تنزانيا بهدف دون رد لكنه مازال في صدارة المجموعة برصيد 7 نقط وذلك بعد أن فاز شبيبة الساورة على فيتا كلوب الكونغولي.