تقرير.. بين الاستجابة لرئيس الزمالك أو اعتماد نفس التشكيل.. كيف يفكر جروس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعثر الزمالك مجددًا في الكونفدرالية الإفريقية بعدما تعادل مع ضيفه نصر حسين داي الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات، رغم أنه كان متقدمًا في النتيجة بهدف حتى الدقيقة الأخيرة، لكن نجح الضيوف في اقتناص نقطة.

وتذيل الأبيض ترتيب مجموعته في الكونفدرالية وفي جعبته نقطة وحيدة، بعدما خسر مباراته الافتتاحية أمام جورماهيا الكيني بنتيجة (4-2).

وانقسمت الآراء حول سبب التعادل، فالبعض حمَّل اللاعبين مسؤولية عدم الفوز بعد إهدار أكثر من فرصة محققة للتسجيل أمام المرمى، فيما وجه البعض الآخر انتقادات للسويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق.

- تجاهل عناصر:

أصبح جروس حائرًا بين الاستجابة لرغبة رئيس الزمالك بسبب مطالباته المستمرة بوضع أو إبعاد لاعبين عن تشكيلة الفريق، وبين الاعتماد على نفس التشكيل في المباراة المقبلة أمام إنبي يوم الأحد بالأسبوع الـ22 للدوري.

وكان رئيس الزمالك وجه في تصريحات تلفزيونية انتقادات لجروس قائلا: "ما يحدث منه عند وليس له تفسير آخر، جروس رجل عنيد، ولا أريد الاصطدام أو الاحتكاك به من أجل جماهير الزمالك".

وأشار الرجل الأول في الزمالك إلى أن جروس يتجاهل عناصر قوية في الفريق مثل أيمن حفني وحميد أحداد أحمد مدبولي ومحمود عبدالعزيز، مؤكدًا أن المدرب لم يكن مقتنعا بقدرات الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز.

- انتقادات فنية:

ارتفع سقف المطالبات بإشراك أيمن حفني في المباريات المقبلة بعدما أنهى صيامه التهديفي الذي دام 288 يومًا ليقود الزمالك لإسقاط النجوم في الدوري من أول لمسة بعد مشاركته كبديل ويعزز للأبيض الصدارة بـ48 نقطة.

وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن بطء جروس في التغييرات كان أحد أسباب النتيجة السيئة للزمالك أمام نصر حسين داي، بعدما لازم سوء الحظ والتوتر بعض اللاعبين وإهدار عدة فرص.

وأشار نجل رئيس الزمالك إلى أن غياب حفني عن المباراة ترك علامة استفهام، وأنه يجب أن يسود العدل في تعامل جروس مع اللاعبين، مبديًا اندهاشه من تمسك المدرب باللاعب في الميركاتو رغم تلقيه عروض للإعارة.

- واقعة سابقة:

وجه رئيس الزمالك انتقادات سابقة لجروس بعد الهزيمة أمام النجوم في الدوري خلال شهر أغسطس الماضي، بجانب نتائج الفريق في البطولة العربية بشهر أكتوبر، وطالبه بتطبيق العدالة بعد تجاهله الدفع بالعديد من اللاعبين.

ورغم عقد أكثر من جلسة بين رئيس الزمالك والمدرب أثناء مرور الفريق بفترة سوء نتائج خاصةً في بداية الموسم الجاري، إلا أن جروس يتجاهل ملاحظات مجلس الإدارة على المستبعدين ويهرب منها بالانتصارات المتتالية في الدوري.

ويعتمد جروس على قوام أساسي دون إجراء أي تغيير، بالدفع بالثلاثي إبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا في الخط الأمامي خلف كابونجو كاسونجو أو عمر السعيد، قبل الاعتماد مؤخرًا على الوافد المغربي الجديد خالد بوطيب.

- مرونة هجومية:

يملك الزمالك وفرة لاعبين في الخط الأمامي، بوجود إبراهيم حسن ومصطفى فتحي وأحمد زيزو في الجناح الأيمن، ومحمود كهربا ومحمد عنتر وحميد أحداد وأحمد مدبولي بالأيسر، ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وأيمن حفني في صانع الألعاب.

ويبقى أحمد مدبولي هو اللاعب الوحيد الذي لم يلمس الكرة في عهد جروس، بينما يعد يوسف أوباما الأكثر مشاركة هذا الموسم بواقع 20 مباراة، ويليه محمود علاء برصيد 19 مباراة، والثنائي محمود كهربا وإبراهيم حسن (18 مباراة).

أما أيمن حفني شارك في أربع مباريات لابتعاده عن المشاركة مؤخرا بسبب الإصابة وأحرز هدفًا وحيدًا، وخاض المغربي حميد أحداد خمس مباريات دون ترك بصمة، فيما شارك الثنائي مصطفى فتحي ومحمد عنتر في سبع مباريات.