مختار مختار لمصراوي: نستهدف الاستمرار في المربع الذهبي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مواجه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما مساء غدًا السبت ستكون في غاية الصعوبة.

وقال مختار، في تصريحات خاصة لمصراوي مساء الجمعة، إن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز للاستمرار في التواجد بالمربع الذهبي.

وأضاف أن الأهلي يبحث أيضًا عن الفوز لملاحقة قطار الدوري الذي ينافسه عليه الزمالك وبيراميدز، وهذا ما سيصعب المباراة.

وأكمل: "الإنتاج الحربي دعم الفريق بشكل جيد في يناير، والإدارة لم تبخل علينا بأي شيء، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق غدًا أمام الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة".

وأوضح: "الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ويستطيعون حسم أي مباراة، مثل علي معلول وحسين الشحات ورمضان صبحي وجيرالدو وكريم نيدفيد وعمرة السولية، وكذلك يمتلك دكة بدلاء قوية جدًا".

واختتم مختار مختار تصريحاته قائلا: "نعاني من بعض الإصابات مثل محمد رجب وأحمد دويدار، خاصةً وأنهما من العناصر الأساسية، ولكن لدي ثقة في باقي اللاعبين".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، أمام الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 21 لقاء.