كواليس عودة الإسماعيلي إلى دوري أبطال إفريقيا

تحدث ريمون هاك، رئيس لجنة العقوبات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم، عن كواليس عودة النادي الإسماعيلي إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخته الاستثنائية 2019.

وقال “هاك” في تصريحات لقناة “سوبر سبورت” الجنوب إفريقية: “استبعاد الإسماعيلي استند على المادتين الـ 6، و7، وينصان إذا اقتحمت الجماهير الملعب، أو تعرض الفريق الضيف لخطر، وهذا حدث من خلال اقتحام الجماهير للملعب، وإلقاء بعض الحجارة ولم يستطع الحكم استكمال المباراة”.

وأضاف: “الحكم بمساعدة الأمن نجح في إيقاف الجماهير عن إلقاء المقذوفات، لكن قبل نهاية المباراة عادت الجماهير للشغب مرة أخرى ليفشل الحكم في تأدية واجباته، لذلك أجبر الحكم على إلغاء المباراة، ونتيجة لذلك اتخذ الكاف قراره باستبعاد الإسماعيلي”.

وتابع رئيس لجنة العقوبات بالاتحاد الأفريقي: “الإسماعيلي تقدم بتظلم على القرار، وقالت لجنة التظلمات إن الفريق لم يخرق اللوائح، وقرار الاستبعاد لم يكن صحيحًا، العقوبة التي وقعت على النادي بعد ذلك هي أنه لم ينجح في توفير الأمن لسلامة اللقاء”.

وأردف هالك ردا على سؤال من المُخطئ في هذا القرار: “في رأيي لم يُخطئ أحد، بل يجب أن يكون لجنة العقوبات في الكاف، والتظلمات كيانًا واحدًا، حتى لا تتعارض القرارات مع بعضها البعض مثلما حدث، والمسؤولون لاحظوا هذه المشكلة، وأعتقد في الكاف سيتخذ في الكونجرس القادم تعديلات بهذا الشأن، حيث سيكون في المستقبل كل العقوبات مرتبطة بلجنة العقوبات فقط”.

واختتم: “إذا تكررت هذه الأفعال مجددًا من الجماهير، أو عدم قدرة الأمن على السيطرة على الموقف مجددا سيتم اتخاذ القرار باستبعاد النادي نهائيا”.

وكان “كاف” أصدر قرار استبعاد الإسماعيلي، من البطولة بسبب شغب الجماهير في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات أمام الإفريقي التونسي، وإلغاء الحكم اللقاء قبل نهايتها بسبب شغب الجماهير، لكن “كاف” عاد ليقبل الاستئناف المقدم من إدارة الدراويش، ويعيد الفريق مرة أخرى إلى المنافسات، مع تحديد موعدًا لمواجهتيه المؤجلتين مع شباب قسنطينة.