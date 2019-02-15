برشلونة يجدد عقد خورخي كوينكا ببند ضخم

كشفت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية، ظهر اليوم الجمعة، عن اتخاد إدارة برشلونة لقرار تمديد عقد المدافع الشاب “خورخي كوينكا” رغم عدم مشاركته مع الفريق الأول بالدوري هذا الموسم في أكثر من مباراة.

وأضافت إل موندو قائلة “برشلونة جدد عقد كوينكا لمدة موسمين وقيمة فسخ العقد ستكون 30 مليون يورو”، وهو مبلغ ضخم للاعب في عمره ليست له تجارب ذات ملامح.

وصُعد صاحب الـ 19 عامًا إلى الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم بعد مشاركته في 42 مباراة مع فريق برشلونة “ب”.

المولود في العاصمة الإسبانية “مدريد” انضم إلى صفوف البرسا عام 2017 بعد خمس مباريات فقط لعبها مع الفريق الأول لنادي ألكوركون بالدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وكان عمره 17 عامًا و114 يومًا، حين خاض أول مباراة احترافية بالنسبة له مع ألكوركون، وذلك يوم 10 مارس 2017 أمام نادي إليتشي وانتهت بالتعادل السلبي.

وفي شهر يوليو من نفس السنة وقع كوينكا على عقد مدته عامين مع نادي برشلونة “ب” نظير 400 ألف يورو فقط.

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خورخي كوينكا لاعب برشلونة (صور: Mundo)