محمد عودة يعلن تشكيل بتروجت أمام حرس الحدود

محمد عودة مدرب بتروجت أعلن محمد عودة المدير الفني لبتروجت التشكيل الذى سيخوض به فريقه لقاء حرس الحدود بستاد الإسكندرية مساء اليوم. الإسكندرية مساء اليوم. ويضم التشكيل محمد أبو النجا، وفي الدفاع أحمد صافي سالم وإبراهيم القاضي وأحمد عبدالرسول وحمادة طلبة،وفي الوسط حميدو ماو وأحمد العجوز وشكري نجيب وأحمد عبدالرحمن وأحمد عفيفي والهجوم محمد فييرا.

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