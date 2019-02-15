نادي المنيا يُكرم الملاكم "الأمير أشرف" الفائز بفضية بطولة الجمهورية

صوة لتكريم ملاكم المنيا

المنيا : أشرف كمال

كرم مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، اليوم الجمعة، ملاكم المنيا "الأمير أشرف الأمير" بعد فوزه بـ"فضية" الجمهورية، وتمثيله المشرف للنادي بالبطولة التي أُقيمت مؤخرًا بالفيوم.

وهنأ "عبدالجابر" بطل نادي المنيا لتمثيله القوي للنادي خلال البطولة، متمنيًا له التوفيق في دراسته وببطولاته المقبلة، كما أكد رئيس النادي، أن الإدارة تهتم بتكريم جميع اللاعبين المميزين، بكافة

الألعاب، لتشجيع الآخرين على التفوق وحصد المراكز المتميزة والمتقدمة، والارتقاء بمستوياتهم فنيًا ومهاريًا.

حضر التكريم، خالد فايز ، ود. رحاب سراج، أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، ود. عبدالحميد محمد، ود.محمد هنداوي، مدربي الملاكمة، وأحمد ضاحي، إداري الفريق.