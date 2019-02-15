العنصرية تجتاح الملاعب الانجليزية.. ومحمد صلاح وسالا آخر الضحايا

عادت العنصرية لدى الجماهير الإنجليزية لتطل من جديد بوجهها القبيح بعد الهتافات العنصرية التي قامت جماهير ويستهام يونايتد قبل أيام بتوجيه هتافات عنصرية معاديه للدين الإسلامي ضد محمد صلاح لكونه مسلمًا خلال مباراة ليفربول أمام ويستهام ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين و التي انتهت بالتعادل بهدف لكل من الفريقين.

جاءت الهتافات المعادية اثناء تنفيذ صلاح لركلة ركنيةحيث اطلقت الجماهير عبارات مسيئة له لكونه مسلمًا ما أثار غضب الكثير من المشجعين، خاصة المشجعين العرب بسبب تلك الهتافات العنصرية، ولم تكن هذه الواقعة هي الاولى في الملاعب الانجليزية .

العنصرية هى أسوأ اللحظات التي تواجه عالم الساحرة المستديرة، ملاعب كرة القدم خاصة الإنجليزية باتت تعاني من لحظات إنفلات للمشجعين ضد لاعبو الفرق المنافسة، للضغط عليهم والتأثير على تركيزهم، عبر الإساءات العنصرية الفجة.

وعلق مدرب ويستهام مانويل بليجريني عنها، قائلًا " تلك التصرفات الغبية يجب أن يتم معاقبتها في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "السلطات سوف تحدد أفضل طريقة للتعامل مع تلك التصرفات وإبعادها عن كرة القدم وعن الأجواء الرائعة التي نعيشها في الدوري الانجليزي ، الكل كان يستمتع بالمباراة".

كما تحدث المتحدث باسم وست هام يونايتد قائلًا: "في وست هام يونايتد ، نتبع سياسة العقاب تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

واضاف: "نحن نادي كرة قدم، بغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو تغيير الجنس أو الإعاقة، نرحب بالجميع في ملعبنا".

وتابع: "أي شخص يقوم بارتكاب خطأ يتم تسليم البيانات الخاصة به إلى الشرطة وسيواجه حظرًا مدى الحياة من ملعب لندن، لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا".

عنصرية جماهير تشيلسي

موقف عنصري أخر حدث في الملاعب الإنجليزية هذا الموسم حيث تعرض رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي خلال مباراة فريقه امام تشيلسي، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهتافات عنصرية، بعدما هاجمت جماهير تشيلسي اللاعب الانجليزي ونعتته بعبارات عنصرية منحطة، بسبب لون بشرته السمراء، وهو أمر مستهجن تمامًا.

وتحدث ستيرلينج بحزنٍ بالغ عن هذه الواقعة عقب المباراة، عبر صفحته الشخصية علي إنستجرام، قائلاً: " بت معتادًا على تلك الأمور، وأصبحت لا أجد سوى أن أضحك أمامها" تعبيرًا منه على أن العنصرية أصبحت منتشرة بكثرة، حتى إنه إعتاد عليها، وباتت تضحكه!

ولم يتوقف حديث ستيرلينج عن العنصرية التي واجهها من مشجعي البلوز، بل توجه بإتهام إلى الصحافة الإنجليزية بأنها عنصرية في تفكيرها وكتاباتها.

وأعلن تشيلسي في وقت لاحق بعد تلك الحادثة، عن إيقاف أربعة من مشجعي النادي، بسبب الهتافات العنصرية التي وجهت ضد رحيم سترلينج لاعب نادي مانشستر سيتي.



وارتكبت جماهير تشيلسي موقفاً عنصرياً أخر، حيث قام مشجعي الفريق بترديد هتافات عنصرية خلال مباراة الفريق أمام نادي مول فيدي المجري، في الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه بصدد التحقيق في الواقعة نظرا للتقرير الذي تم تقديمه بواسطة لجنة الأخلاق والانضباط التي أجرت بعض التحقيقات في مدينة بودابست.



واقعة أخرى

شهدت مباراة توتنهام ضد أرسنال ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، واقعة أخرى، حيث ألقى مشجع

من توتنهام قشر الموز في أرضية الملعب، تجاه المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، في تصرف عنصري، وقرر الاتحاد الإنجليزي فتح تحقيق مع المشجع، لمعرفة ما إذا كان تصرفه بهدف عنصري أم لا.وأعلنت الشرطة الإنجليزية، القبض على أحد مشجعي توتنهام بسبب تصرف عنصري، كما ألقي القبض على 6 مشجعين آخرين، بسبب إلقاء بعض المقذوفات المضيئة على أرضية الملعب.وعلق المهاجم السابق لأرسنال الإنجليزي، إيان رايت، المحلل بهيئة الإذاعة البريطانية “BBC” حول تلك الواقعة : "لعبت ضد توتنهام وتعرضت للكثير من الانتهاكات، إلا أن أيا منها لم يكن ذا خلفية عنصرية".وأضاف "الآن على توتنهام التعامل مع هذا الأمر لأن أبله قام بذلك، هذا ليس فقط موقفا محرجا لتوتنهام بل للدوري الإنجليزي لأنه انتشر حول العالم، وعلى توتنهام أن يتعامل مع حدث يلوث سمعته، من المؤسف أن نرى ذلك".

الواقعة الأخيرة

الواقعة الاخير كانت صادمة بكل المقاييس بعد سخرية بعض من جماهير فريق ساوثهامبتون، من موت اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا المنضم إلى صفوف كارديف سيتي مؤخرًا- خلال مباراة الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي.

والتقطت عدسات الكاميرات ثنائي مشجعو نادي ساوثهامبتون يسخران من وفاة سالا عن طريق الإشارة بطائرة خلال مباراة الفريق أمام كادريف سيتي التي جمعتهما أمس السبت في الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري.



واعتقلت السلطات الإنجليزية إثنين من مشجعي نادي ساوثهامبتون، عقب مباراة، بعدما تواصلت إدارة ساوثهامبتون على الفور مع الشرطة المحلية وتم تحديد هويات المشجعين وإيقافهم من حضور مباريات الفريق، إضافة إلى التحقيقات التي تجرى الآن من قِبل السلطات.

وأصدر نادي ساوثهامبتون بيانًا جاء فيه: "يؤكد نادي ساوثهامبتون لكرة القدم أن ثنائي المشجعين تم احتجازهم من قبل الشرطة".

وأضاف البيان: "مثل هذا السلوك ليس له مكان في ملاعبنا ولن يتم التسامح معه".

وتابع: "النادي سيتخذ موقفًا صارمًا للغاية ضد هؤلاء المؤيدين الذين تم تحديدهم".

ورحل سالا صاحب ال 29 عامًا الذي كان بطريقه إلى مدينة كارديف الويلزية لإتمام التعاقد مع النادي، عن عالمنا بعدما سقطت الطائرة التي كان على متنها اللاعب الأرجنتيني سالا، في بحر القنال الإنجليزية.