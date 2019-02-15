شاهد.. مباراة حرس الحدود وبتروجت بالدوري الممتاز

مباراة بتروجت وحرس الحدود كتب- وليد خليل حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة حرس الحدود وبتروجت ضمن منافسات الجولة 22 للدوري الممتاز . تقام المباراة علي ملعب حرس الحدود بالامكس، في تمام الرابعة عصر اليوم، بقيادة تحكيمية لحمد ابو خاطر . لحمد ابو خاطر . وينقل اللقاء عبر قناتي النيل للرياضة و On Sport HD بصوت المعلق محمد ابو العلا . يدخل حرس الحدود اللقاء في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة ويسعي طارق العشري المدير الفني للفريق لتعويض خسارته في المباراة الاخيرة أمام الاهلي رغم تقديمه لمباراة جيدة، بينما يأمل محمد عودة المدير الفني الجديد للفريق البترولي متذيل ترتيب الدوري بـ 18 نقطة في تحقيق انتصار يحسن من وضع الفريق المتأزم بالمسابقة ومحاولة النجاة من شبح الهبوط . شاهد المباراة ..

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