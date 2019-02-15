اونلاين | مشاهدة مباراة حرس الحدود وبتروجت بث مباشر اليوم الجمعة 15-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة حرس الحدود وبتروجت بث مباشر اليوم الجمعة 15-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب فريق بتروجيت صاحب المركز الأخير مع فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. 1- الزمالك 48 نقطة. 2- بيراميدز 45 نقطة. 3- الأهلي 39 نقطة. 4- مصر المقاصة 31 نقطة. 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة. 6- المصري 29 نقطة. 7- المقاولون العرب 28 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- الاتحاد 24 نقطة 11- حرس الحدود 24 نقطة. 12- الإسماعيلي 24 نقطة. 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة. 15- النجوم 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجت 18 نقطة.