اونلاين | لايف يوتيوب.. مشاهدة مباراة الشباب والوحدة بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف يوتيوب.. مشاهدة مباراة الشباب والوحدة بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الوحدة المحترف ضمن صفوفه الحارس المصري محمد عواد ضيفاً على الشباب في الخامسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة الشباب والوحدة في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز حيث يتطلع الشباب لتأمين موقعه في المربع الذهبي بجدول الترتيب، بينما يسعى الوحدة لإقتحام القائمة.

وكان الحارس المصرى محمد عواد قد واصل تألقه مع الوحدة وساهم فى فوز فريقه على الرائد بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى السعودى.

واحتل محمد عواد في وقت سابق المركز الثانى فى قائمة الحراس أصحاب أفضل نسبة نجاح بالتصديات فى مسابقة الدوري السعودى بنسبة 75.5%، خلف فاروق بن مصطفى حارس الشباب القائمة بنسبة نجاح فى التصديات بلغت 82.8%.

وكان محمد عواد انضم لصفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الإسماعيلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.