رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الجمعة 15-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الجمعة 15-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق بيراميدز نظيره سموحة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف بيراميدز عبر كل من، محمود منصور مدافع سموحة بـالخطأ في مرماه، وجون سيفوينتي، وعمر خربين "ركلة جزاء"، وعبد الله السعيد في الدقائق، 48، 57، 62، 94 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلي 45 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف الزمالك المتصدر بـ48 نقطة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة.

3- الأهلي 39 نقطة.

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

6- المصري 29 نقطة.

7- المقاولون العرب 28 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الاتحاد 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة.

12- الإسماعيلي 24 نقطة.

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 18 نقطة.