رياضة | الأهلي يخطط لتنفيذ ميركاتو تاريخي فى الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لتنفيذ ميركاتو تاريخي فى الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لمواصلة تدعيم الفرق الرياضية لكافة الألعاب الجماعية بالنادى وخصوصا كرة القدم. وبالرغم من أن الأهلى أجرى فترة انتقالات تاريخية فى يناير الماضى إلا أن مصدرا بالنادى الأهلى أكد لـ«الخليج 365» أن إدارة التعاقدات بالنادى مستمرة فى البحث عن احتياجات الجهاز الفنى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى.

ليفتح عدلى القيعى مستشار التعاقدات برفقة أمير توفيق ملف صفقات الصيف مبكرا وتم حسم أسماء بعض اللاعبين، ففى خط الدفاع بات محمود متولى وباهر المحمدى قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف النادى الأهلى من الدراويش على أن يتم تدعيم صفوف الإسماعيلى ببعض اللاعبين بصفقة تبادلية إلى جانب المقابل المادى.

بالإضافة الى استمرار المحاولات مع محمد الننى لاعب وسط إرسنال الإنجليزى الذى لم يشارك فى مباريات فريقه بشكل أساسى منذ فترة لبحث إمكانية ضمه فى انتقالات الصيف.

بالإضافة إلى أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزى الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية والذى من الممكن أن تحدث عودته للأحمر فى حالة عدم صعود فريقه أو الانتقال إلى ناد كبير فى أى من الدوريات الأوروبية الكبرى.

ووضعت إدارة التعاقدات كافة السيناريوهات المحتملة لتدعيم خط وسط وهجوم الفريق والاستفادة من قرار اعتبار لاعبى شمال إفريقيا معاملة اللاعبين المصريين واقتربت من التعاقد مع لاعب وسط ومهاجم من شمال إفريقيا.

السيناريو الثانى حال بقاء الوضع على ماهو عليه وعدم تطبيق القرار المنتظر هو أن يتم السماح لوليد أزارو بالرحيل حال وصول عرض مغر واتمام صفقة المهاجم مع توفير البديل المحلى للاعب الوسط بعدما نجح النادى فى تمديد عقود على معلول واقتراب آجايى من تمديد عقده حال استمرار الدولى المغربى أزارو مع الفريق.

وفى سياق آخر جاءت خسارة الأهلى الأخيرة أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد لتشعل فتيل الغضب داخل الجهاز الفنى بعد ان تعقدت الأمور من جديد فى البطولة الإفريقية وحذر مارتن لاسارت لاعبيه من الاستهتار خلال المرحلة المقبلة وهدد البعض بالاستبعاد.