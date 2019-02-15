رياضة | الكهرباء يبحث عن الفوز أمام فاقوس وغياب الشرقية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكهرباء يبحث عن الفوز أمام فاقوس وغياب الشرقية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام غدا في الجولة الثالثة والعشرون من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة والتي تضم أندية الإسماعيلية والسويس والشرقية ستة لقاءات في غياب الشرقية المتصدر لحصوله على راحة هذا الاسبوع.

حيث يلتقي وصيف المجموعة كهرباء الإسماعيلية برصيد 49 نقطة فريق فاقوس صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة وكانت نتيجة الدور الأول اسفرت عن فوز فاقوس علي الكهرباء بهدفين دون رد.

وفي لقاء ثاني يستضيف بلبيس صاحب المركز الخامس برصيد 29 نقطة فريق غزل السويس صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة واسفرت نتيجة الدور الاول عن عن غوز ساحق لبلبيس على الغزل بخماسية نظيفة.

وفي لقاء الاشقاء يستضيف ابو شحاته صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة ابو صوير صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة يذكر ان لقاء الدور الاول انتهي بفوز أبو صوير بهدفين دون رد.

وفي لقاء اخر يستضيف النوبة السويسي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة فريق بلدية الإسماعيلية صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة وكانت نتيجة الدور الأول اسفرت عن فوز بلدية الإسماعيلية بثلاثية لهدفين.

وفي لقاء اخر يحل ابو حماد صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة علي فريق القنطرة غرب صاحب المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة واسفرت نتيجة الدور الاول عن فوز ابو حماد بثلاثية نظيفة

وفي اللقاء الأخير يستضيف متذيل جدول الدوري فريق جنوب سيناء برصيد 11 نقطة فريق الشهداء صاحب المركز التاسع برصيد 24 نقطة وكان لقاء الدور الاول انتهي بفوز الشهداء بثلاثية مقابل هدفين.

ويحصل متصدر الترتيب فريق الشرقية علي راحة هذا الاسبوع.

ترتيب جدول المجموعة السابعة قبل انطلاق لقاءات الجولة الثالثة والعشرون.

1-الشرقية. 57 نقطة

2-كهرباء الاسماعيلية. 49 نقطة

3-فاقوس. 40 نقطة

4-ابو حماد. 30 نقطة

5-بلبيس. 29 نقطة

6-ابو صوير. 26 نقطة

7-غزل السويس. 26 نقطة

8-بلدية الاسماعيلية. 25 نقطة

9-الشهداء. 24 نقطة

10-أبو شحاته. 22 نقطة

11- النوبة السويسي. 21 نقطة

12-القنطرة غرب. 18 نقطة

13-جنوب سيناء. 11 نقطة