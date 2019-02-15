رياضة | أرقام فالفيردي مع برشلونة في 590 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام فالفيردي مع برشلونة في 590 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد مدرب الفريق إرنيستو فالفيردي لعام إضافي بعد أشهر من المفاوضات.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز ما قدمه فالفيردي مع البارسا منذ قيادته الفنية للفريق في أول يونيو من عام 2017 على النحو التالي :

*في اول موسم لـ فالفيردي كمدرب للبارسا حقق الثنائية (كأس الملك والدوري الإسباني) والسوبر الإسباني.

*فالفيردي درب البارسا في 96 مباراة.

*حقق65 فوز.

*حقق 22 تعادل.

*تلقى 9 خسارات فقط.

*أي أنه 68% من هذه المباريات انتهت بالفوز.

*جاءت المباريات التي فاز بها فالفيردي كالتالي: (43 في الليجا، 11 كأس الملك، 10 دوري الابطال، 1 السوبر الاسباني).

*سجل اللاعبين تحت قياته: 233 هدف.

*استقبلت شباك الفريق 78 هدف.