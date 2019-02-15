رياضة | صراع شرس بين يوفنتوس ومانشستر لضم راكيتيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع شرس بين يوفنتوس ومانشستر لضم راكيتيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، لحسم مصيره مع النادي الكتالوني، في ظل تواصل وفود العروض المغرية له من كبار أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن كبار أوروبا يستعدون للهجوم على راكيتيتش، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في إيطاليا يؤكدون بأن أندية إنتر ميلان ويوفنتوس وآي سي ميلان، سيذهبون إلى راكيتيتش هذا الصيف، فضلا عن إنجلترا، حيث يرغب في ضمه كلا من تشيلسي ومانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن اللاعب الدولي الكرواتي الذي لم يحسن عقده حتى الآن مع البارسا، وهو لاعب مرغوب فيه في إيطاليا وإنجلترا.

