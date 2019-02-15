رياضة | كواليس تجديد برشلونة لـ فالفيردي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الدور الحاسم في نجاح مسؤولو نادي برشلونة الإسباني في تجديد عقد المدير الفني إرنيستو فالفيردي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن لاعبو البارسا وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هم المفتاح في تجديد عقد فالفيردي.

حيث أن كل لاعبي البلوجرانا سعداء مع فالفيردي، وقد اكتسب المدرب احترام كل الموظفين في النادي، واختاروا استمراريته في تدريب الفريق الأول.

وأعلن برشلونة بشكل رسمي عن تجديد عقد فالفيردي لعام إضافي بعد أشهر من المفاوضات، وتوصل البارسا إلى اتفاق مع مدربه لتمديد العقد ليستمر فالفيردي في منصبه حتى نهاية موسم 2019-2020 مع خيار التمديد لعام أخر.