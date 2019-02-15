شكرا لقرائتكم خبر عن فيرتونخين يفوز بأفضل لاعب فالإسبوع الحالي بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - حصل اللاعب يان فيرتونخين مدافع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في الأسبوع الحالي ببطولة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك بعد تألقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا. ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن يان فيرتونخين تُوج بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بعد تسجيله لهدف وصناعته لآخر في شباك دورتموند. وكان فيرتونخين كان قاد توتنهام للفوز على دورتموند بثلاثية نظيفة مقابل لا شئ بملعب ويمبلي ببريطانيا. والجدير بالذكر أنه ستُقام مباراة العودة بين فريقي توتنهام وبوروسيا دورتموند فى، 5 مارس المقبل، والمقرر اقامتها على ملعب سيجنال آيدونا بارك بألمانيا.

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