انت الان تتابع صدام مصر المقاصة وغياب نداي.. مدرب دجلة يتحدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
كشف محمد عبد الواحد المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن آخر استعدادات الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المُقرر لها يوم الإثنين المُقبل، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، وقال مدرب وادي دجلة في تصريحات صحفية، صباح اليوم الجمعة، إن الفريق أغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري بعد خسارة الفريق الأصفر بثلاثة أهداف مُقابل هدف في الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الفيومي.
وأضاف محمد عبد الواحد: "الفريق أيضًا سيفتقد لجهود السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق بسبب الإيقاف إلا أن الفريق يمتلك عددا كافيا من البدائل المتميزة والقادرة على تعويض غياب نداي". وشدد مدرب دجلة على أنه رغم وجود بدائل، فإن ذلك لا يقلل من أهمية نداي باعتباره من أهم العناصر بالخط الأمامي بصفوف الفريق،
وأضاف محمد عبد الواحد: "الفريق أيضًا سيفتقد لجهود السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق بسبب الإيقاف إلا أن الفريق يمتلك عددا كافيا من البدائل المتميزة والقادرة على تعويض غياب نداي".
وشدد مدرب دجلة على أنه رغم وجود بدائل، فإن ذلك لا يقلل من أهمية نداي باعتباره من أهم العناصر بالخط الأمامي بصفوف الفريق، مشيرًا إلى أن تاكيس جونيس مدرب الفريق يفاضل بين الثلاثي لاختيار بديل نداى، وسوف تتضح الرؤية بشكل أكبر خلال التدريبات القادمة.
كان نداي قد تلقى البطاقة الصفراء الثالثة خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري التي انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3-1، ويحتل وادي دجلة المركز الـ17 بمسابقة الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة وذلك بعد خوض 22 مباراة.
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