شكرا لقرائتكم اقتراب تشيلسي وفالنسيا ونابولي من التأهل إلى دور الـ16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمد تشلسي جراحه على حساب مضيفه مالمو السويدي بالفوز عليه 2-1 في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور التالي.

وخاض الفريق اللندني المباراة على وقع خسارة مدوية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز قوامها 6 أهداف مقابل لا شيء ما رسم علامة استفهام حول مستقبل المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري. وأجرى ساري تغييرات عدة على تشكيلته لا سيما بأن مباراة قوية تنتظره في كأس إنجلترا حيث يستقبل مانشستر يونايتد يوم الاثنين في الدور ثمن النهائي، فأراح البلجيكي إدين هازارد، شارك منتصف الشوط الثاني، والأرجنتيني غونزالو هيغوايين في حين شارك الفرنسي أوليفييه جيرو في مركز رأس الحربة. وسجل روس باركلي هدف الافتتاح عندما تلقى كرة عرضية من الإسباني بيدرو ليتابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل الشباك، 30. وضغط مالمو في مطلع الشوط الثاني وشكل خطورة على مرمى ضيفه لكنه لم ينجح في ايجاد طريقه نحو مرمى تشلسي ليدفع الثمن لأن الاخير شن هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة إلى باركلي فمررها أمامية باتجاه البرازيلي ويليان الذي تلاعب باحد مدافعي مالمو ومرر كرة تابعها جيرو بكعبه داخل الشباك، 59.

ورد أصحاب الأرض بهدف ملعوب عندما مرر ماركوس روزنبرغ كرة أمامية باتجاه أنديرس كريستيانسن لينفرد الأخير بالحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا وسددة الكرة على يمينه مقلصا الفارق، 80، لكن تشلسي نجح في قيادة المباراة الى بر الأمان والحفاظ على تقدمه حتى النهاية.

وخطا فالنسيا القادم بدوره من دوري الأبطال بعد حلوله ثالثا في مجموعته وراء يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور التالي بفوزه على سلتيك الأسكتلندي 2 - صفر في عقر دار الأخير. وسجل هدفي فالنسيا الروسي دينيس تشيريتشيف، 42، وروبن سوبرينو، 49.

وعاد نابولي أحد الفرق المرشحة لإحراز اللقب من زيوريخ السويسري بفوز ثمين 3 - 1. تقدم الفريق الإيطالي الجنوبي بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها لورنزو إنسيني بعد مرور 11 دقيقة قبل أن يضيف الإسباني خوسيه ماريا كاييخون الثاني من مسافة قصيرة، 21، فالبولندي بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث، 77، قبل أن يرد زيورخ بهدف لبنجامين كولولي، 83 من ركلة جزاء.

وكان الفريق الإيطالي بدأ الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا، لكن القرعة أوقعته في مجموعة الموت إلى جانب ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان لفرنسي فحل ثالثا في المجموعة ليكمل طريقه في الدوري الأوروبي.