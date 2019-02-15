شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مدافع توتنهام لاعب الأسبوع بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365-نجح يان فيرتونخن، مدافع توتنهام الإنجليزي في تحقيق جائزة لاعبالأسبوع، بعد مباريات الثلاثاء والأربعاء من ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.

وتفوق يان فيرتونخن، مدافع توتنهام فى سباق الحصول على جائزة "لاعب الأسبوع" فى دورى أبطال أوروبا على نيكولو زانيولو لاعب وسط روما الإيطالى، وماركو فيراتى لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسى، وكورتوا حارس ريال مدريد الإسبانى.

وسجل يان فيرتونخين نفسه بطلاً فوق العادة فى مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند الألماني التي أقيمت بملعب "ويمبلي" في ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز "السبيرز" بنتيجة 3 – 0.

وتمكن مدافع توتنهام مكن من التسجيل والصناعة فى نفس المباراة لثانى مرة فى تاريخه مع الفريق اللندني، وكانت الأولى أمام سوانزى سيتي في 2013 بالدوري الإنجليزي.