شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف عن المشكلات التي يواجهها قبل موقعة بارين ميونخ والان مع التفاصيل

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، عن المشكلات التي تواجهه قبل مواجهة بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للريدز، أن اختيارات التشكيل تسبب له بعض المشكلات خاصة مع وجود احتمال كبير لغياب قلب الدفاع ديان لوفرين عن المباراة، مضيفًا: "لا أريد استبعاده لكننى لا أخطط حقاً للاعتماد عليه".

ويواصل اللاعب التعافى من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال مباراة ضد ولفرهامبتون واندرارز الشهر الماضى ولم يسافر المدافع الكرواتى مع الفريق إلى معسكر تدريبى فى ماربيلا هذا الأسبوع.

وأضاف مدرب ليفربول "ليس هنا لأسباب منطقية لأنه لا يمكنه التدرب، سنعود يوم الجمعة وبدءاً من يوم السبت سيعود ديان للمران وسنتابع حالته".

ويغيب المدافع الأساسى جو جوميز عن اللعب لخضوعه لجراحة بعد تعرضه لكسر بالساق ولا يوجد موعد محدد لعودته.

ولن يشارك فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول فى مباراة الذهاب ضد بايرن ميونخ بطل ألمانيا للإيقاف، وربما يعتمد كلوب على لاعب الوسط البرازيلى فابينيو بجانب جويل ماتيب فى قلب الدفاع.

وتابع كلوب "يجب أن نستعد للمباراة على نحو مختلف بالتأكيد، إذا أظهر ديان استعداداً للعب يوم الاثنين، سيكون شعورى رائعاً وبعدها سنعيد التفكير، لكننا نستعد حالياً للمباراة فى غياب لوفرين ونملك حلولاً أخرى".

أبدت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية اندهاشها الشديد من التقارير الصحفية التى تتحدث حول رغبة نادى يوفنتوس الإيطالى فى الحصول على خدمات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية ذكرت فى وقت سابق، أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل بعد الحصول على موافقة البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم الفريق الملكى، حيث ينتظر أن تصل قيمة الصفقة لـ200 مليون يورو.

وسخرت الصحيفة المقربة من نادى ليفربول من التقارير الواردة من إيطاليا على طريقتها الخاصة وقالت "العالم يحتفل بعيد الحب يوم الخميس، لكن يبدو أن كذبة أبريل تأتى مبكراً فى إيطاليا".

وأضافت الصحيفة أن نادى ليفربول ليس لديه نية للتخلى عن خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن النجم المصرى قام بتجديد تعاقده مع النادى الصيف الماضى.

وسبق وأن نجح محمد صلاح فى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين ما جعله هدفًا للفرق الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول الذى يواصل مسيرته على مدار موسمين بنجاح منقطع النظير.

ويتقاسم محمد صلاح حالياً صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفاً مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى.