فوضى وسقطة وغموض وسذاجة.. الرياضة في صحف العالم

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هيمنت فوضى ريال مدريد على أغلفة صحف إسبانيا، فيما جاء نائب إيكاردي وبدائل أليجري الأبرز في صحف إيطاليا، بينما سيطر سقطة الأسود وغموض روبن على صحف ألمانيا

ركزت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، على أزمتي ريال مدريد بعدما تأكد تعرض جاريث بيل للعقوبة بسبب الطريقة التي احتفل بها بهدفه أمام أتلتيكو مدريد، بالإضافة لإمكانية إيقاف سيرجيو راموس لمباراتين بعد اتهامه بالتعمد للحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس، وعنونت صحيفة "ماركا" وقالت: "راموس يبحث عن الفوضى"، وتابعت: "الاتحاد الأوروبي سيفتح تحقيقًا للكشف عن حقيقة تعمد قائد ريال مدريد الحصول على إنذار في مباراته أمام أياكس، ليضمن وجوده في ربع النهائي في حالة تأهل الفريق".

كما أبرزت إدانة رابطة الليجا احتفالية جاريث بيل أمام جمهور أتلتيكو مدريد في الديربي بالجولة الماضية، في "الليجا"، حيث من المتوقع أن يتم إيقافه عن المشاركة لمدة ستتراوح بين 4 أو 12 مباراة، وعلى الجانب الأيمن نقلت جزءا من مقابلتها مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، حيث صرح بأن الليجا لا يمكن أن تسيطر

كما أبرزت إدانة رابطة الليجا احتفالية جاريث بيل أمام جمهور أتلتيكو مدريد في الديربي بالجولة الماضية، في "الليجا"، حيث من المتوقع أن يتم إيقافه عن المشاركة لمدة ستتراوح بين 4 أو 12 مباراة، وعلى الجانب الأيمن نقلت جزءا من مقابلتها مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، حيث صرح بأن الليجا لا يمكن أن تسيطر على الكرة في إسبانيا، كذلك مقابلتها مع جيرارد بيكيه نجم برشلونة التي أكد خلالها قوة لاعبي التنس بالمقارنة بلاعبي كرة القدم.

وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" جاء العنوان: "دي ليخت يعتمد على أومتيتي"، وأشارت الصحيفة إلى أن انضمام ماتياس دي ليخت مدافع أياكس لبرشلونة، سيكون في حالة دخول صامويل أومتيتي لغرفة العمليات، كما وضعت الإدارة اللاعب الهولندي ضمن أولوياتها بعد المستوى الجيد الذي قدمه أمام ريال مدريد.

كما أبرزت الصحيفة تجديد أتلتيكو مدريد لعقد المدير الفني دييجو سيميوني حتى عام 2022، وواصلت الحديث عن أزمات ريال مدريد الأخيرة وقالت: "التحقيق مع بيل وراموس.. لجنة المنافسة ستحدد مدة إيقاف بيل، والاتحاد الأوروبي يحقق في تعمد حصول راموس على بطاقة صفراء أمام أياكس".

فيما اهتمت صحيفة "سبورت" بالنسخة الأولى من حفل "Cule Del Ano" الذي نظمته داخل نادي برشلونة بحضور الرئيس جوسيب بارتيمو، وإيريك أبيدال السكرتير الفني، بالإضافة لرودريجو شقيق نجم البلوجرانا ليونيل ميسي، وعلقت على موقف ثنائي الفريق الملكي وقالت: "عقوبات صارمة في انتظار راموس وبيل".

وفي الصفحة الأولى من صحيفة "سوبر ديبورتي" جاء العنوان "الفوز بها الآن"، وركزت الصحيفة على فوز فالنسيا على سيلتيك بهدفين نظيفين سجلهما ينيس تشيرشيف وروبن سوبرينو، في ذهاب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي.

نائب إيكاردي وبدائل أليجري



بينما ركزت الصحف الإيطالية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، على الفوز الذي حققه إنتر ميلان على رابيد فيينا بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "الدوري الأوروبي: إنتر ميلان يفوز في فيينا (1-0)، بهدف لوتارو.. مرض إيكاردي.. الثور كان حاسمًا ضد رابيد، حصل على ركلة جزاء وسجل هدف الفوز وفي الوقت نفسه ماوريتو يتلقى العلاج الطبيعي"، وأضافت "استرح نابولي، التأهل قريب.. ولاتسيو ينهار، إشبيلية بلا رحمة".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "نائب الملك، أثناء احتفال إيكاردي بعيد الحب بنشر صورة مع واندا، إنتر ميلان يفوز في فيينا 1-0، بهدف من ركلة جزاء سجله لوتارو مارتينيز"، وأضافت "ماوريتو سيغيب عن مواجهة سامبدوريا، لكن سباليتي واثق: لن يكون هناك أية مشاكل.. وموراتي، رئيس إنتر ميلان السابق، ينتقد نهج النادي: قرار تغيير القائد يبدو بلا جدوى".

وتابعت "نابولي جميل في الكأس، أنشيلوتي يتفوق على زيوريخ 3-1، بأهداف إنسيني، كاييخون وزيلينيسكي.. أما لاتسيو فتعرض للضرب من قبل إشبيلية بهدف دون رد"، وواصلت الصحيفة "كريستيانو يستعد لدوري الأبطال.. يوفنتوس يستضيف فروسينوني، لكن عقولهم بالفعل في مدريد.. وديبالا يعود".

وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها "يوفنتوس، أليجري في مفترق طرق.. يفكر ماكس في مباراة الليلة أمام فروسينوني، ويتجاهل الجدل حول مستقبله.. زيدان وكلوب الخيارات الأكثر احتمالاً إذا كان هناك تغيير"، وأضافت "هذا هو إنتر لوتارو.. لكن موراتي يقف مع إيكاردي.. الدوري الأوروبي: ركلة جزاء مارتينيز تضمن الفوز في فيينا 1-0.. ورئيس النادي السابق يهاجم قرار الإدارة الحالية".

سقطة الأسود وغموض روبن



وواصلت صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الجمعة، تركيز اهتمامها على الهزيمة المذلة التي تعرض لها بوروسيا دورتموند على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

ولقن الفريق الإنجليزي، أسود الفيستيفال، درسًا قاسيًا وفاز عليه بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ويمبلي، الأربعاء الماضي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وألقت صحيفة "Westfalische Rundschau" الضوء على خروج دورتموند عن مساره الصحيح، بالخسارة على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي (0-3)، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وسارت صحيفة "WAZ" على ذات الدرب، حيث أكدت أن الخسارة الأخيرة لدورتموند تهدد موسمه خلال الفترة المقبلة.

أما صحيفة "بيلد" فاهتمت عبر موقعها الإلكتروني بالغموض المصاحب لحالة الهولندي آريين روبن، نجم بايرن ميونخ، وذلك في ظل تواصل غيابه عن مباريات الفريق البافاري منذ نهاية العام الماضي.

سذاجة رين والبطل الذهبي



فيما ركزت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الجمعة، على تعادل رين مع ضيفه ريال بيتيس في الدوري الأوروبي، وموضوعات أخرى في الشأن المحلي.



وتصدرت صورة فرانك ريبيري غلاف صحيفة "ليكيب" التي أجرت معه حوارًا مطولًا بعنوان: "ريبيري.. الذهب الحقيقي"، تحدث فيه عن فوز فرنسا على كرواتيا (4-2) في نهائي مونديال 2018، ولماذا لم يفز بجائزة الكرة الذهبية وغيرها من الأمور الأخرى.





وفي الأعلى أشارت: "موناكو يضحي بنائب رئيس النادي فاديم فاسيليف"، وتابعت: "سذاجة مبالغ فيها" تعليقا على تعادل رين مع ضيفه ريال بيتيس 3-3 في الدوري الأوروبي.

كما كتبت صحيفة "20 دقيقة": "رين يرتكب المزيد من الأخطاء الساذجة أمام بيتيس"، وعلقت مجلة "فرانس فوتبول" عبر موقعها الإلكتروني، على تعادل رين في لقاء الذهاب قائلة: "رين.. لا تلم إلا نفسك".

أما صحيفة "لو باريزيان" فأبرزت تقريرها بعنوان: "كيف يتجاوز مبابي الكبار في كرة القدم"، ولفتت صحيفة بروفانس إلى تقريرها بعنوان: "كيف يسهم بالوتيلي في تحرير زميله جيرمان".