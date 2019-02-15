انت الان تتابع رسميًا.. إرنستو فالفيردي برشلوني حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
أعلن نادي برشلونة تجديد عقد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، لمدة عام لينتهي في موسم 2019/2020 بخيار تمديد العقد عاما إضافيا آخر لينتهي في 2020/2021، وقال النادي في بيان رسمي نشره عبر موقعه: "برشلونة، وفالفيردي توصلا لاتفاق لتجديد العقد بين الطرفين لموسم آخر، مع خيار التمديد لعام إضافي"، وبذلك يحسم برشلونة الجدل المثار حول مدربه، بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية السابقة إلى أن فالفيردي قد يرحل عن البلوجرانا بنهاية عقده في يونيو المقبل.
وتم التوقيع على العقد الجديد في مقر النادي، صباح اليوم الجمعة، وسيظهر فالفيردي في مؤتمر صحفي مساءً للحديث عن التجديد، ومباراة بلد الوليد المقرر لها، غدًا السبت، في تمام الساعة الـ9.45 مساءً، على استاد الكامب نو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني (2018-2019)، والتي سيقودها تحكيميًا
ويتصدر برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، جمعها من 31 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر في 2، وسجل الفريق 60 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 23 هدفًا، بفارق 6 نقاط عن غريمه ريال مدريد، وبفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. إرنستو فالفيردي برشلوني حتى 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.