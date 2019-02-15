انت الان تتابع رسميًا.. إرنستو فالفيردي برشلوني حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، لمدة عام لينتهي في موسم 2019/2020 بخيار تمديد العقد عاما إضافيا آخر لينتهي في 2020/2021، وقال النادي في بيان رسمي نشره عبر موقعه: "برشلونة، وفالفيردي توصلا لاتفاق لتجديد العقد بين الطرفين لموسم آخر، مع خيار التمديد لعام إضافي"، وبذلك يحسم برشلونة الجدل المثار حول مدربه، بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية السابقة إلى أن فالفيردي قد يرحل عن البلوجرانا بنهاية عقده في يونيو المقبل.

وتم التوقيع على العقد الجديد في مقر النادي، صباح اليوم الجمعة، وسيظهر فالفيردي في مؤتمر صحفي مساءً للحديث عن التجديد، ومباراة بلد الوليد المقرر لها، غدًا السبت، في تمام الساعة الـ9.45 مساءً، على استاد الكامب نو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني (2018-2019)، والتي سيقودها تحكيميًا