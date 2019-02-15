شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير نجران يشهد سباقي الهجن والفروسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران) يشهد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول غدا (السبت) سباقي الهجن والفروسية بدارة نجران. وأوضح أمين عام الفروسية محمد آل غشام، أن نائب أمير المنطقة سيقوم بمرافقة الهجن منذ لحظة انطلاقها من «الاسترتات» من مسافة 4 كلم لشوطين ثم يتوجه للمنصة الرئيسية، ويستمع لشرح مفصل عن مشاريع الميدان واحتياجاته ومشاركاته، ليتوجه بعد الانتهاء من سباق الهجن لميدان الفروسية حيث يشهد أحد أشواط السباق.



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